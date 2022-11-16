Игровая видеокарта NVIDIA RTX 4080 приятно удивила — она потребляет меньше ватт, чем было заявлено

Игровая видеокарта NVIDIA RTX 4080 приятно удивила — она потребляет меньше ватт, чем было заявленоА главное, меньше предшественника
Сегодня стартовали массовые продажи новейшей видеокарты NVIDIA — RTX 4080. В честь этого на сайте компании появился интересный материал.
В нём IT-гигант представил сравнительную таблицу с производительностью нескольких топовых моделей прошлых лет и RTX 4080. Оказалось, что свежая видеокарта хоть и имеет заявленное энергопотребление в 320 Вт, на деле, в среднем, работает она на 78% от этой мощности.
В свою очередь, та же RTX 3080 также имела TGP в 320 Вт. Только работала она именно на этих мощностях.
Что интересно, NVIDIA также поделилась результатами видеоадаптера в некоторых играх. В Cyberpunk 2077 в разрешении 4К с трассировкой лучей и при включенной функции масштабирования DLSS видеокарта RTX 4080 потребляет 287 Вт, в Control — 297 Вт, в Forza Horizon 5 — 238 Вт.