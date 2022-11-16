Игровая видеокарта NVIDIA RTX 4080 приятно удивила — она потребляет меньше ватт, чем было заявлено

В нём IT-гигант представил сравнительную таблицу с производительностью нескольких топовых моделей прошлых лет и RTX 4080. Оказалось, что свежая видеокарта хоть и имеет заявленное энергопотребление в 320 Вт, на деле, в среднем, работает она на 78% от этой мощности.

В свою очередь, та же RTX 3080 также имела TGP в 320 Вт. Только работала она именно на этих мощностях.