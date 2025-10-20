Игровой ПК по цене Xbox Series X с Game Pass оказался выгоднее

За последний год Microsoft дважды повысила цену на консоль, и теперь она стоит около €600. Если добавить годовую подписку Game Pass Ultimate, общая сумма превышает €850.

По словам экспертов, за эти деньги можно собрать полноценный игровой ПК. Например, система на базе Ryzen 5 8400F, видеокарты Radeon RX 9060 XT (16 ГБ), 32 ГБ DDR5-6000, SSD Verbatim Vi5000 PCIe 4.0 и блока питания Corsair RM650e обойдётся примерно в 835 евро.