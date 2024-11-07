Игровой процессор Ryzen 7 9800X3D прибавил позорные 4% в сравнении с 7800X3D

Несмотря на ожидания значительного прироста производительности по сравнению с предшественником — Ryzen 7 7800X3D — новый чип прибавил всего 4% в играх. Этот показатель вызвал волну критики со стороны пользователей и экспертов.

Ryzen 7 9800X3D построен на архитектуре Zen 5 и оснащен 8 ядрами с технологией 3D V-Cache, что обещало заметное улучшение производительности благодаря увеличенному объему кэша третьего уровня.

Однако тесты показали, что прирост оказался минимальным и вряд ли оправдывает апгрейд для владельцев предыдущих моделей.