Игровые ноутбуки — двигатель торговли всех персональных компьютеров

Аналитическая компания IDC поделилась собственными прогнозами по китайскому рынку ПК. По оценке аналитиков, в 2019 году в Китае будет продано 50,6 миллионов компьютеров, что на 2,7% меньше результатов по сравнению с 2018 годом.

Единственный сегмент, где прогнозируется рост — это игровые ноутбуки. Особенно большой всплеск спроса начнётся во второй половине 2019 года и продолжится в начале 2020 года.

В дополнение к игровым ноутбукам, в моду также войдут стильные высококлассные ноутбуки. С выходом новых комплектующих от NVIDIA и Intel, толщина таких высокопроизводительных моделей будет становиться меньше.