Игровые видеокарты будут дешеветь до лета

Аналитики компании Jon Peddie Research сообщили статистику по видеокартам. По данным аналитиков, в четвёртом квартале видеокарты AMD и NVIDIA, а также интегрированная графика Intel снизили свои продажи на 2,65% по сравнению с третьем квартале 2018 года .

Продажи AMD упали на 6,8%, у NVIDIA — на 7,6%, а у Intel — только на 0,7%. По сравнению с аналогичным кварталом год назад падение составило на 3,3%. Роста на 8% у ноутбучной графики оказалось недостаточно, чтобы преодолеть падение на 20% в десктопных решениях.

Тенденция продолжится и в первом квартале 2019 года. Учитывая, что компании произвели слишком много видеокарт в надежде на «криптовалютную лихорадку», до лета ожидается переизбыток видеокарт на рынке и, соответственно, падение цен на них.