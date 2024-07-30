Игровые видеокарты NVIDIA начнут пропадать с полок в августе из-за дефицита памяти GDDR6X

Опубликовано 30 июля 2024, 07:46
1 мин.
Игровые видеокарты NVIDIA начнут пропадать с полок в августе из-за дефицита памяти GDDR6XРадует, что не тот дефицит, что был во времена бума криптомайнинга
Уже в августе 2024 года ожидается дефицит игровых видеокарт NVIDIA серии RTX 4070 и выше из-за нехватки памяти GDDR6X, сообщает источник ChannelGate.
Проблема возникла из-за качества одной из партий поставок GDDR6X-памяти, что привело к задержке в производстве и доставки. В результате уже в июле объемы снизились, а в августе дефицит только усилится.
Особенно сильно ситуация затронет карты серии RTX 40XX, где используется данный тип памяти. Ожидается, что проблема повлияет на доступность видеокарт на рынке, но дефицит не будет длительным, так как производители работают над решением проблемы.
Тем не менее, такие ситуации подчеркивают важность контроля качества и надежности цепочек поставок.
Отметим, что дефицит в первую очередь скажется на средне- и высокопроизводительных моделях, таких как RTX 4070 и выше, так как они в значительной степени зависят от высококачественной памяти.