Игровые видеокарты NVIDIA начнут пропадать с полок в августе из-за дефицита памяти GDDR6X

Проблема возникла из-за качества одной из партий поставок GDDR6X-памяти, что привело к задержке в производстве и доставки. В результате уже в июле объемы снизились, а в августе дефицит только усилится.

Особенно сильно ситуация затронет карты серии RTX 40XX, где используется данный тип памяти. Ожидается, что проблема повлияет на доступность видеокарт на рынке, но дефицит не будет длительным, так как производители работают над решением проблемы.

Тем не менее, такие ситуации подчеркивают важность контроля качества и надежности цепочек поставок.

Отметим, что дефицит в первую очередь скажется на средне- и высокопроизводительных моделях, таких как RTX 4070 и выше, так как они в значительной степени зависят от высококачественной памяти.