Игры серии «Ведьмак» выйдут на macOS и получат поддержку процессоров M1 и M2

Первые две части серии «Ведьмака» доступны на компьютерах Apple уже достаточно продолжительное время, но только с процессорами Intel.

Но у выхода игр на компьютерах с новыми процессами есть нюанс: через месяц после выхода играть не получится на устаревших ОС macOS X 10.7.5, X 10.8.2 и 10.15 — системы не имеют необходимых технологий для поддержки Apple Silicon. Для запуска будет необходима macOS 11.0 и выше.

Чтобы осталась возможность играть в «Ведьмака» и «Ведьмака 2» на старых версиях macOS, придётся отключить автоматическое обновление игр в Steam и GOG, в App Store делать ничего не нужно. И следует учесть, что если пользователь захочет заново скачать удалённую игру, загружаться будет последняя версия игры, но в сервисе GOG можно вернуться к предыдущей версии.