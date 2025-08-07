Игры важнее ИИ: AMD заработала больше на геймерах, чем на облаках и ИИ-серверах

Доход от клиентского и игрового сегментов (процессоры Ryzen и видеокарты Radeon, включая консоли) достиг $3,6 млрд, что на 69% больше, чем годом ранее. Особенно сильно вырос спрос на процессоры Ryzen — продажи в этом направлении достигли $2,5 млрд.

Также почти вдвое увеличилась выручка от игрового направления — до $1,1 млрд благодаря линейке Radeon RX 9000 и стабильным продажам игровых консолей с APU AMD.

Для сравнения, сегмент Data Center принес $3,2 млрд — на 14% больше, чем в 2024 году, но на $0,5 млрд, чем в I квартале. Падение объясняется экспортными ограничениями США, которые повлияли и на рентабельность.

Общий доход AMD в квартале составил рекордные $7,685 млрд, а чистая прибыль — $872 млн. В III квартале компания ожидает дальнейший рост — до $8,7 млрд, несмотря на сохраняющиеся внешние ограничения.