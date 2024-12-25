ИИ Microsoft Copilot стал ночным кошмаром для Windows 11 — оперативная память улетает мгновенно

Хотя Copilot теперь доступен всем через Microsoft Store и интегрирован в систему, он оказался слишком требовательным к оперативной памяти.

В тестах новый Copilot потребляет от 500 до 600 МБ ОЗУ, а иногда речь идет и вовсе о 1.5 ГБ. Основная причина — использование WebView2, который запускает Copilot как отдельный процесс на базе браузера Microsoft Edge.

Несмотря на обещания большей «нативности», приложение остается сильно зависимым от веб-технологий, в том числе и загрузки сайта copilot.microsoft.com.

И хоть новый Copilot поддерживает полезные функции, например, открытие окна через Alt + Space или отображение в системном трее, пользователи отмечают ухудшение производительности и частые всплывающие окна Edge.

Прежние версии Copilot, работавшие как PWA (прогрессивное веб-приложение), хоть и не были полностью интегрированы, отличались меньшим влиянием на систему.