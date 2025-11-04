ИИ от Microsoft теперь помогает выбирать сотрудников — и делает это точнее людей

Теперь ключевую роль в найме играют Copilot и другие внутренние ИИ-инструменты, которые анализируют навыки и потенциал кандидатов. По словам генерального директора Сатьи Наделлы, система использует ИИ не только для сортировки резюме, но и для оценки ответов на собеседованиях.

Copilot способен сам формировать часть вопросов, а алгоритмы анализируют поведение и речь кандидата в реальном времени. Это помогает рекрутерам принимать решения быстрее и объективнее.

Microsoft отмечает, что благодаря новой технологии компания нанимает сотрудников быстрее и точнее, а также реже упускает талантливых специалистов с нестандартным опытом.

Теперь акцент делается не столько на классическое резюме или стаж, сколько на умение взаимодействовать с ИИ и быстро осваивать новые инструменты.

Наделла подчеркнул, что именно такие люди станут «ключевыми кадрами Microsoft будущего» — те, кто умеет работать в тандеме с искусственным интеллектом, а не против него.