ИИ-процессоры NVIDIA подешевеют в Китае из-за страха перед Huawei

Опубликовано 01 февраля 2024, 21:00
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ИИ-процессоры NVIDIA подешевеют в Китае из-за страха перед HuaweiПервые признаки отчаяния
В ответ на растущую конкуренцию со стороны Huawei, NVIDIA адаптирует свою стратегию в Китае, предлагая свои новейшие ИИ-процессоры по ценам, сопоставимым с продукцией китайского техногиганта.
Согласно последним отчетам, NVIDIA готовит к выпуску в Китае чипсет H20, цена которого будет аналогична стоимости процессора Huawei.
Это решение является частью усилий «зеленых» по укреплению своих позиций на местном рынке ИИ-технологий, где чип 910B от Huawei считается одним из самых конкурентоспособных предложений.
Huawei 910B уже завоевал популярность среди китайских потребителей, что вызвало опасения у NVIDIA относительно потери доли рынка.
В ответ на это компания стремится предложить продукт, который не только конкурентоспособен по цене, но и соответствует или превосходит технические характеристики продукции Huawei.