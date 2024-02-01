ИИ-процессоры NVIDIA подешевеют в Китае из-за страха перед Huawei

Согласно последним отчетам, NVIDIA готовит к выпуску в Китае чипсет H20, цена которого будет аналогична стоимости процессора Huawei.

Это решение является частью усилий «зеленых» по укреплению своих позиций на местном рынке ИИ-технологий, где чип 910B от Huawei считается одним из самых конкурентоспособных предложений.

Huawei 910B уже завоевал популярность среди китайских потребителей, что вызвало опасения у NVIDIA относительно потери доли рынка.

В ответ на это компания стремится предложить продукт, который не только конкурентоспособен по цене, но и соответствует или превосходит технические характеристики продукции Huawei.