ИИ-трон Nvidia под угрозой: Intel и AMD могут вскоре вырваться вперед

ИИ-трон Nvidia под угрозой: Intel и AMD могут вскоре вырваться впередПожелаем им удачи
На арене ИИ назревает эпическое столкновение: Intel и AMD готовятся «штурмовать доминирующую крепость» Nvidia. Несмотря на стремительный взлет Nvidia, продажи которой удвоились, а рыночная стоимость утроилась, ее конкуренты готовятся оспорить ее господство на рынке ИИ, пишет Mint.
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Intel и AMD, столкнувшись со снижением продаж решений для ЦОД, переключились на ИИ-ускорители, чтобы вернуть утраченные позиции. Запуск AMD семейства MI300 призван стать переломным моментом в игре, и в следующем году компания прогнозирует доход в 2 млр долларов. Intel, в свою очередь, планирует провести грандиозную презентацию в Нью-Йорке 14 декабря, демонстрируя новые продукты ИИ в надежде удвоить доходы в сегментах ПК и дата-центров к 2024 году.
А пока Nvidia сохраняет свои позиции в области обучения ИИ, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг признается в постоянном страхе перед возможным провалом технологического гиганта. Несмотря на монументальный успех Nvidia, оцениваемый в 1,19 триллиона долларов, и личный капитал Хуанга в 44 миллиарда долларов, соучредитель компании выразил беспокойство о судьбе компании.
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