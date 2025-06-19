ИИ-улучшатель графики AMD FSR 4 взломали и запустили на устаревшей видеокарте RX 7900 XTX

Учитывая, что официально технология доступна лишь для серии RX 9000 с архитектурой RDNA 4, энтузиаст смог удивить. Для обхода ограничений он использовал утилиту Optiscaler, которая внедряет библиотеки FSR 4 поверх FSR 3.1.

Тесты в Cyberpunk 2077, Oblivion Remastered и Marvel’s Rivals показали заметное улучшение качества изображения по сравнению с FSR 3.1, особенно при 4K-разрешении. Однако это сопровождается снижением производительности — в некоторых играх падение достигает 30%.

В Cyberpunk 2077, например, FSR 4 обеспечил лишь 56 fps против 85 fps у FSR 3.1, но картинка выглядела чётче и стабильнее.