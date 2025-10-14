Илон Маск получил «самый маленький» суперкомпьютер от NVIDIA

DGX Spark весит чуть больше килограмма и по размеру напоминает книгу, но при этом способен выдавать мощность в один петафлопс. Он оснащён 128 ГБ объединённой памяти и новым чипом NVIDIA GB10 Grace Blackwell, что позволяет запускать крупные модели искусственного интеллекта с сотнями миллиардов параметров прямо на устройстве, без подключения к дата-центрам.

Создатели позиционируют Spark как инструмент для разработчиков, исследователей и креативных специалистов, которым требуется мощная локальная система для тестирования и доработки нейросетей.