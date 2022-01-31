iMac Pro на M1 Max, iPhone SE 5G и новый iPad Air — чего ждать от весенней презентации Apple

Компьютеры
Вчера в 21:26
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iMac Pro на M1 Max, iPhone SE 5G и новый iPad Air — чего ждать от весенней презентации AppleСудя по всему, много чего интересного
Уже совсем заканчивается зима 2022 года, а это значит, что грядёт весенняя презентация Apple. Но что именно на ней покажет американская корпорация?
Поделиться подробностями грядущего мероприятия решил авторитетный аналитик из Bloomberg Марк Гурман. По его словам, уже в ближайшие месяц IT-гигант представит множество интересных новинок. В том числе новенькие iPhone SE с поддержкой 5G, iPad Air и, что самое интересное, компьютеры Mac для профессионалов на базе чипов M1 Pro и M1 Max.
На последнем стоит остановиться поподробнее. Так, по словам эксперта, нас ждёт анонс iMac Pro, который получит сразу две вариации SoC. При этом внешне девайс будет похож на своего 24-дюймового собрата из 2021-го, но с увеличенным дисплеем.
Также Гурман отметил, что до конца 2022 года нас ждёт анонс не только новых смартфонов Apple, но также и беспроводных наушников AirPods Pro.
Источник: MacRumors