iMac Pro на M1 Max, iPhone SE 5G и новый iPad Air — чего ждать от весенней презентации Apple

Поделиться подробностями грядущего мероприятия решил авторитетный аналитик из Bloomberg Марк Гурман. По его словам, уже в ближайшие месяц IT-гигант представит множество интересных новинок. В том числе новенькие iPhone SE с поддержкой 5G, iPad Air и, что самое интересное, компьютеры Mac для профессионалов на базе чипов M1 Pro и M1 Max.

На последнем стоит остановиться поподробнее. Так, по словам эксперта, нас ждёт анонс iMac Pro, который получит сразу две вариации SoC. При этом внешне девайс будет похож на своего 24-дюймового собрата из 2021-го, но с увеличенным дисплеем.

Также Гурман отметил, что до конца 2022 года нас ждёт анонс не только новых смартфонов Apple, но также и беспроводных наушников AirPods Pro.