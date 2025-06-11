Инсайдер: macOS Tahoe завершит цикл обновлений для Mac на Intel

Опубликовано 11 июня 2025, 00:001 мин.
Инсайдер: macOS Tahoe завершит цикл обновлений для Mac на IntelВ дальнейшем поддерживаться будут только ПК на М-чипах
Инсайдер Марк Гурман в своих соцсетях сообщил, что Apple прекращает поддержку компьютеров Mac на базе процессоров Intel, и грядущее обновление операционной системы компьютеров до macOS Tahoe станет последним для этих устройств.
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Гурман отметил, что Mac Pro, MacBook Pro 2019 и iMac 2020 получат последние версии системы, а macOS 27 и далее будет доступна исключительно для устройств Apple, использующих собственные чипы M-серии. Это знаменует собой завершение семилетнего перехода Apple на собственные процессоры с упором на экосистему Apple Silicon.
Устройства, полноценную поддержку которых Apple прекратит вместе с macOS 15 Sequoia, ещё два года будут получать обновления Safari и исправления безопасности. Новое обновление, macOS 26 Tahoe, включает в себя обновлённый интерфейс Liquid Glass, интеграцию различных приложений, включая «Телефон», «Живая активность» и «Игры», на всех устройствах Apple.
Источник:The Verge
Автор:Андрей Кадуков