Инсайдер: macOS Tahoe завершит цикл обновлений для Mac на Intel

Гурман отметил, что Mac Pro, MacBook Pro 2019 и iMac 2020 получат последние версии системы, а macOS 27 и далее будет доступна исключительно для устройств Apple, использующих собственные чипы M-серии. Это знаменует собой завершение семилетнего перехода Apple на собственные процессоры с упором на экосистему Apple Silicon.

Устройства, полноценную поддержку которых Apple прекратит вместе с macOS 15 Sequoia, ещё два года будут получать обновления Safari и исправления безопасности. Новое обновление, macOS 26 Tahoe, включает в себя обновлённый интерфейс Liquid Glass, интеграцию различных приложений, включая «Телефон», «Живая активность» и «Игры», на всех устройствах Apple.