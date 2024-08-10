Инсайдер назвал поколение процессоров для настольных ПК, которые придут на смену Arrow Lake-S

Как сообщается, ранее Intel использовала одно поколение процессора в разных сегментах: устройства выпускались и для настольных, и для мобильных компьютеров. Но с выходом десктопных Rocket Lake и мобильных Tiger Like практика вендора изменилась. Теперь процессоры строго разделяются по классу компьютеров.

Также выпускались мобильные Meteor Lake и настольные Raptor Lake. Сейчас ожидается поколение десктопных платформ Arrow Lake, и по непонятным причинам появились слухи, что Intel работает над внедрением мобильных чипов Panther Lake в настольные ПК вместо Arrow Lake-S.

На самом деле следующим процессором с сокетом LGA 1851 станет Nova Lake, запуск которого ожидается в 2026 году. Также есть вероятность выпуска в 2025 году линейки Arrow Lake Refresh после Arrow Lake.