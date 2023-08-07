Инсайдер раскрыл все компьютеры Mac на процессоре M3, над которыми прямо сейчас работают в Apple

Этот чип будет основан на 3-нм технологическом процессе, что делает его ещё более мощным и менее требовательным к энергии. Согласно информации от популярного инсайдера Марка Гурмана из Bloomberg, в разработке находятся следующие модели Mac на процессоре M3:

Mac mini;

13-дюймовый MacBook Air;

15-дюймовый MacBook Air;

13-дюймовый MacBook Pro;

iMac;

M3 Pro и M3 Max 14- и 16-дюймовые MacBook Pro.

Особенно интересными видятся модели на базе M3 Pro и M3 Max. Первая может получить 12-ядерный процессор и 18-ядерное графическое ядро, в то время как M3 Max может похвастаться 14 ядрами процессора и более чем 40 ядрами GPU.

Ожидается, что первые компьютеры на базе M3 могут появиться уже в 2023 году, но это, скорее всего, будут лишь базовые модели.