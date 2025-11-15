Инсайдер: видеокарта GeForce RTX 6090 появится не раньше 2027 года

Red Gaming Tech утверждает, что Nvidia должна анонсировать свои графические процессоры серии RTX 60 в первом квартале 2027 года. Но если серия RTX 50 SUPER от Nvidia, которая изначально была запланирована на первый квартал 2026 года, выйдет в третьем квартале 2026 года, вендор может отложить выпуск RTX 60-й серии примерно на полгода, чтобы сохранить значительный разрыв во времени между «обновлениями» видеокарт на базе Blackwell и появлением новых моделей.

Тем не менее, инсайдер также предположил, что Nvidia может скорректировать свою стратегию, чтобы не дать видеокартам AMD RDNA 5 получить конкурентное преимущество.