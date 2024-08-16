Инсайдеры: Apple работает над iMac с 30-дюймовым экраном

Об этом пишет портал MacRumors со ссылкой на Гурмана. Сообщается, что Apple не отказалась от этой идеи даже на фоне снятия с производства 27" iMac на базе Intel после выхода в 2022 году Mac Studio и 27" Studio Display. До этого, в марте 2021 года, вендор остановил производство iMac Pro. Позже, в 2023 году, последовала информация об отказе Apple от производства 27" iMac на базе собственных чипсетов.

Но модель iMac с 24" экраном анонсирована на 2024 год. Единственное, непонятно, будет ли эта модель оснащена чипом М4 или более ранним поколением.