Инсайдеры: Apple выпустит macOS 26 только для компьютеров с собственными чипами

Ожидаемый релиз состоится 9 июня на конференции для разработчиков Apple WWDC25. Программной поддержки лишатся MacBook Air (2020), MacBook Pro (2018), Mac mini (2018) и iMac Pro (2017), так как эти модели оснащены процессорами Intel. Вероятнее всего, после установки на этих компьютерах macOS 15 Sequoia обновлений для них больше не будет.

Это объясняется тем, что Apple работает над внедрением ИИ-функций Apple Intelligence на все устройства экосистемы, а для работы нейросети необходимы собственные чипы Apple М-серии, начиная с М1, поэтому только такие ПК будут поддерживать macOS 26.

В связи с этим обновление ОС будет доступно для таких устройств, как MacBook Air M1, MacBook Pro (2019 и новее), Mac mini M1, iMac (2020), Mac Pro (2019) и Mac Studio.

Напомним, Apple намерена упорядочить названия своих операционных систем, переименовав iOS 19 (а может быть, даже iOS 18) в iOS 26, а macOS 16 в macOS 26 — не по маркировке, а по годам.