Инсайдеры: графический процессор AMD Navi 44 XL может войти в Radeon RX 8600

Инсайдеры: графический процессор AMD Navi 44 XL может войти в Radeon RX 8600По слухам, AMD работает над этой видеокартой
Упоминание этого GPU Navi 44 XL появилось в транспортной декларации, снимок которой опубликовал Olrak29.
Ранее инсайдеры выкладывали более или менее точную информацию или даже только намёки на GPU Navi 48 XTX, Navi 48 XT, Navi 44 XT. И недавно эти слухи были подтверждены источниками в AMD, но это не официальная информация от вендора. И эти процессоры могут относиться к видеокартам Radeon RX 8800 XT, RX 8700 XT и RX 8600 XT.
А указанная в декларации архитектура Navi 44 XL, возможно, войдёт в устройство Radeon RX 8600 non-XT, так как в видеокарте RX 7600 используется Navi 33 XL.
Videocardz отмечает, что, согласно слухам, AMD отказалась от планов по выпуску GPU Navi 41, и в разработке остались только Navi 48 и Navi 44. Это, пока косвенно, подтверждает упомянутая декларация.