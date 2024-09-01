Компьютеры
Опубликовано 01 сентября 2024, 12:45
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Инсайдеры: графический процессор AMD Navi 44 XL может войти в Radeon RX 8600

По слухам, AMD работает над этой видеокартой
Издание Videocardz, освещающее выход новинок в отрасли видеокарт и графических процессоров, ссылаясь на специалиста по работе с данными (датамайнера) Olrak29, сообщило о вероятной работе компании AMD над графическим процессором Navi 44 XL.
Инсайдеры: графический процессор AMD Navi 44 XL может войти в Radeon RX 8600
© Abdullah Abid / Unsplash

Упоминание этого GPU Navi 44 XL появилось в транспортной декларации, снимок которой опубликовал Olrak29.

© Olrak29 / NBD

Ранее инсайдеры выкладывали более или менее точную информацию или даже только намёки на GPU Navi 48 XTX, Navi 48 XT, Navi 44 XT. И недавно эти слухи были подтверждены источниками в AMD, но это не официальная информация от вендора. И эти процессоры могут относиться к видеокартам Radeon RX 8800 XT, RX 8700 XT и RX 8600 XT.

А указанная в декларации архитектура Navi 44 XL, возможно, войдёт в устройство Radeon RX 8600 non-XT, так как в видеокарте RX 7600 используется Navi 33 XL.

© Videocardz.com

Videocardz отмечает, что, согласно слухам, AMD отказалась от планов по выпуску GPU Navi 41, и в разработке остались только Navi 48 и Navi 44. Это, пока косвенно, подтверждает упомянутая декларация.