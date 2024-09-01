Инсайдеры: графический процессор AMD Navi 44 XL может войти в Radeon RX 8600

Ранее инсайдеры выкладывали более или менее точную информацию или даже только намёки на GPU Navi 48 XTX, Navi 48 XT, Navi 44 XT. И недавно эти слухи были подтверждены источниками в AMD, но это не официальная информация от вендора. И эти процессоры могут относиться к видеокартам Radeon RX 8800 XT, RX 8700 XT и RX 8600 XT.

А указанная в декларации архитектура Navi 44 XL, возможно, войдёт в устройство Radeon RX 8600 non-XT, так как в видеокарте RX 7600 используется Navi 33 XL.