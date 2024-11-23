Инсайдеры: Intel и AMD выиграют, когда Nvidia выпустит видеокарты серии RTX 50

Инсайдеры прямо пишут, что Intel и AMD выиграют от выхода серии RTX 50 в первой половине 2025 года. В то время как Nvidia будет доминировать на рынке высокопроизводительных видеокарт и флагманских графических процессоров (GPU), эти компании смогут выпустить несколько «лучших своих видеокарт для геймеров с ограниченным бюджетом и получить передышку, прежде чем Nvidia нанесёт ответный удар». Инсайдеры отталкиваются от не лучшей ситуации с поставками и стоимостью акций конкурентов Nvidia.

По данным Benchlife, многие из основных моделей RTX 50-й серии появятся в первом квартале 2025 года, возможно, в январе на международной выставке потребительских технологий CES 2025. Речь идёт, в частности, о флагманских моделях RTX 5090 и RTX 5080.

Модели GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5090 D, GeForce RTX 5080, GeForce RTX 5070 Ti, GeForce RTX 5070, предположительно, появятся на рынке до конца марта 2025 года. А индекс D в названии видеокарты — версия, предназначенная для китайского рынка в обход санкций.

Известно, что GPU видеокарт GeForce RTX 5070 Ti оснащены чипом GB203-300 с 16 ГБ видеопамяти типа GDDR7 и 8960 ядрами CUDA, GeForce RTX 5070 получила чип GB205 с 12 ГБ GDDR7 и 6400 ядрами CUDA. Сообщается, что, по известным характеристикам, показатель общего потребления энергии должен составлять 300 Вт и 250 Вт соответственно.