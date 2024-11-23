Компьютеры
Опубликовано 23 ноября 2024, 23:15
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Инсайдеры: Intel и AMD выиграют, когда Nvidia выпустит видеокарты серии RTX 50

Эти компании смогут занять сегмент более дешёвых GPU
Тайваньский портал Benchlife сообщил, когда Nvidia выпустит видеокарты серии RTX 50. Также инсайдеры рассказали, что для конкурентов Nvidia — Intel и AMD — после выхода RTX 50 наступят блаженные времена.
Инсайдеры: Intel и AMD выиграют, когда Nvidia выпустит видеокарты серии RTX 50

© Nvidia

Инсайдеры прямо пишут, что Intel и AMD выиграют от выхода серии RTX 50 в первой половине 2025 года. В то время как Nvidia будет доминировать на рынке высокопроизводительных видеокарт и флагманских графических процессоров (GPU), эти компании смогут выпустить несколько «лучших своих видеокарт для геймеров с ограниченным бюджетом и получить передышку, прежде чем Nvidia нанесёт ответный удар». Инсайдеры отталкиваются от не лучшей ситуации с поставками и стоимостью акций конкурентов Nvidia.

По данным Benchlife, многие из основных моделей RTX 50-й серии появятся в первом квартале 2025 года, возможно, в январе на международной выставке потребительских технологий CES 2025. Речь идёт, в частности, о флагманских моделях RTX 5090 и RTX 5080.

Модели GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5090 D, GeForce RTX 5080, GeForce RTX 5070 Ti, GeForce RTX 5070, предположительно, появятся на рынке до конца марта 2025 года. А индекс D в названии видеокарты — версия, предназначенная для китайского рынка в обход санкций.

Известно, что GPU видеокарт GeForce RTX 5070 Ti оснащены чипом GB203-300 с 16 ГБ видеопамяти типа GDDR7 и 8960 ядрами CUDA, GeForce RTX 5070 получила чип GB205 с 12 ГБ GDDR7 и 6400 ядрами CUDA. Сообщается, что, по известным характеристикам, показатель общего потребления энергии должен составлять 300 Вт и 250 Вт соответственно.