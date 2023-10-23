Инсайдеры раскрыли характеристики «убийцы процессора Apple M2 Ultra» от Qualcomm

Она обещает удвоить производительность CPU при трети энергопотребления по сравнению с конкурентами. В основе новинки лежит передовой CPU Qualcomm Orion.

Snapdragon X Elite предлагает генеративные модели ИИ с более чем 13 млрд параметров на устройстве, что должно улучшить продуктивность, креативность и развлечения. Кроме того, компания обещает улучшенное время работы от батареи в сочетании с новым CPU Snapdragon Oryon.

Процессор построен на 4-нм архитектуре и включает в себя 12 высокопроизводительных ядер с тактовой частотой 3,8 ГГц и двухъядерным ускорением до 4,3 ГГц.