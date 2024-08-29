Инструмент для оптимизации Windows 11 xd-Antispy получил новую страницу настроек и магазин плагинов

В обновлении появилась новая система настроек под названием cPanel, которая позволяет централизованно управлять всеми функциями приложения.

Несмотря на её классический внешний вид, автор приложения подчёркивает, что cPanel обеспечивает скорость и надёжность, превосходящие стандартные настройки Windows.

Также в xd-Antispy добавлена страница Plugins/Marketplace, где пользователи могут загружать плагины напрямую с GitHub. В числе доступных дополнений появился скрипт Super God Mode, который расширяет функциональность Windows.

Кроме того, разработчики значительно сократили время загрузки приложения, особенно при его запуске.

xd-Antispy, выпущенный в июле 2024 года, является бесплатным приложением с открытым исходным кодом, продолжая традиции инструмента xp-AntiSpy для Windows XP. Утилита, например, позволяет отключать ненужные функции, рекламу и телеметрию в Windows 11 и Microsoft Edge.