Intel 18A почти готов — утечка раскрыла 70% выход чипов Panther Lake

По данным утечки, появившейся на форуме TheLayoff, выход годных чипов уже достиг 70%. Информацию подтвердили источники из Азии.

Эти данные опубликовал якобы уволенный сотрудник Intel. Он уточнил, что 70% — это выход чипов стандартного качества, из которых позже отберут лучшие кристаллы для топовых версий Core Ultra 9. Процесс массового производства должен стартовать во II половине 2025 года.

Intel 18A считается ключевым техпроцессом для компании — это финальная стадия перехода на многолетнюю технологию RibbonFET с подачей питания с обратной стороны. Финальные версии чипов уже проходят настройку частот и энергетических параметров.

При этом конкуренты не отстают: AMD готовит Zen 6 на базе техпроцесса TSMC N2P, который официально заменит N2 и обеспечит прирост до 18% по сравнению с 3-нм решениями.