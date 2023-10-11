Intel анонсировала народную видеокарту Arc A580 дешевле $200

Эта модель предлагает продвинутую игровую производительность и мультимедийные возможности по цене всего $179.

Arc A580 оснащена 8 ГБ GDDR6 VRAM с интерфейсом 256-бит и пропускной способностью до 512 ГБ/с. Видеокарта имеет TBP 185W, 24 ядра, 384 EUs и 3072 ALUs.

Базовая частота Arc A580 составляет 1700 МГц, которая может увеличиваться до 2400 МГц. Intel подчёркивает, что новая видеокарта идеально подходит для игр с высокими настройками на 1080p и предлагает высокую частоту кадров в киберспортивных тайтлах.

Кроме того, A580 поддерживает улучшенный AI XeSS и аппаратное ускорение трассировки лучей. Несмотря на доступную цену в $179, Arc A580 будет конкурировать с такими моделями, как NVIDIA RTX 3050 и 3060, а также AMD RX 6600.