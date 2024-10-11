Intel анонсировала новое поколение флагманских процессоров — Core Ultra 200S

В первую волну релиза войдут пять моделей, среди которых флагман — 24-ядерный Core Ultra 9 285K с тактовой частотой до 5.7 ГГц и TDP 125 Вт. Его цена составит $589.

В серию также вошли: Core Ultra 7 265K и 265KF с 20 ядрами и частотой до 5.5 ГГц и Core Ultra 5 245K и 245KF с 14 ядрами и частотой до 5.2 ГГц.