Компьютеры
Опубликовано 11 октября 2024, 07:01
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Intel анонсировала новое поколение флагманских процессоров — Core Ultra 200S

Релиз в конце октября
Intel анонсировала новую линейку процессоров для настольных компьютеров — Core Ultra 200S (Arrow Lake-S).
Intel анонсировала новое поколение флагманских процессоров — Core Ultra 200S
© VideoCardz.com

В первую волну релиза войдут пять моделей, среди которых флагман — 24-ядерный Core Ultra 9 285K с тактовой частотой до 5.7 ГГц и TDP 125 Вт. Его цена составит $589.

В серию также вошли: Core Ultra 7 265K и 265KF с 20 ядрами и частотой до 5.5 ГГц и Core Ultra 5 245K и 245KF с 14 ядрами и частотой до 5.2 ГГц.

Intel анонсировала новое поколение флагманских процессоров — Core Ultra 200S
© VideoCardz.com

Процессоры Arrow Lake-S получили ядра Lion Cove с увеличенным кэшем L3 до 36 МБ и приростом IPC на 9%, а ядра Skymont — на 32%. Новые чипы стали на 58% более энергоэффективными по сравнению с Core i9-14900K и работают при меньших температурах.

Встроенная графика Xe-LP с поддержкой DirectX 12 Ultimate и кодека AV1, а также NPU с производительностью до 13 TOPS делают Core Ultra 200S мощным инструментом для ИИ-задач.

Серия процессоров станет доступна с 24 октября.

Источник:VideoCardz.com
Автор:Булат Кармак
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