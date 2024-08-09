Intel анонсировала новую видеокарту с 16 ГБ памяти — ARC A760A

Новая графическая карта, основанная на архитектуре Alchemist, была представлена на мероприятии AI Cockpit Innovation Experience в Китае.

ARC A760A предназначена для улучшения работы с искусственным интеллектом и предлагает высококачественный пользовательский опыт. При этом, что самое интересно, она в первую очередь создана для автомобилей.

Она оснащена 28 Xe-ядрами, 28 блоками трассировки лучей и поддерживает до 448 XMX/Vector Units. Оперативная память составляет 16 ГБ с 256-битной шиной, а интерфейс — PCIe 4.0 x16.

Частота ускорения ядра составляет около 1953 МГц, что немного ниже, чем у Arc A750 (2,05 ГГц). Для задач ИИ видеокарта обеспечивает производительность до 229 TOPS.

Intel заявляет, что A760A позволит запускать AAA-игры и приложения ИИ одновременно. Она поддерживает до шести входов камер и улучшает пользовательский интерфейс с помощью 3D-рендеринга.

Кроме того, видеокарта способна декодировать и кодировать видео в нескольких форматах, включая HEVC, VP9 и AV1.

Графическая карта потребляет до 225 ватт при максимальной нагрузке и может быть подключена к четырем дисплеям.

Появление A760A на рынке запланировано на I квартал 2025 года, но пока нет информации о том, какие производители будут использовать этот чип.