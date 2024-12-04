Intel анонсировала видеокарты ARC B580 и ARC B570 через день после увольнения своего главы

Intel утверждает, что карта обгоняет NVIDIA RTX 4060 на 10% в разрешении 1440p, а в некоторых играх, таких как Cyberpunk 2077, её преимущество достигает 30 %. Рекомендованная цена составляет $249, старт продаж — 12 декабря.

Младшая модель, ARC B570, получила 18 ядер Xe2, 10 ГБ памяти и тактовую частоту 2500 МГц. Её цена составит $219, а продажи начнутся 16 января.