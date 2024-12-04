Intel анонсировала видеокарты ARC B580 и ARC B570 через день после увольнения своего главы

Опубликовано 04 декабря 2024, 07:081 мин.
Intel анонсировала видеокарты ARC B580 и ARC B570 через день после увольнения своего главыЗа свою цену — интереснейшие варианты
Компания Intel анонсировала первые видеокарты нового поколения ARC Battlemage: ARC B580 и ARC B570.
Обе модели основаны на архитектуре Xe2-HPG и нацелены на средний ценовой сегмент.
Старшая модель, ARC B580, оснащена 20 ядрами Xe2 и 12 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6 с пропускной способностью 456 ГБ/с. Она работает на частоте 2670 МГц и потребляет до 190 Вт.
Intel утверждает, что карта обгоняет NVIDIA RTX 4060 на 10% в разрешении 1440p, а в некоторых играх, таких как Cyberpunk 2077, её преимущество достигает 30 %. Рекомендованная цена составляет $249, старт продаж — 12 декабря.
Младшая модель, ARC B570, получила 18 ядер Xe2, 10 ГБ памяти и тактовую частоту 2500 МГц. Её цена составит $219, а продажи начнутся 16 января.