Intel Arc Pro B50 за $349 стала хитом продаж в США

Главный козырь модели — сочетание цены и характеристик. За $349 пользователь получает рабочую карту с 16 ГБ памяти GDDR6, тогда как большинство решений в этом ценовом сегменте ограничиваются 6–8 ГБ.

Такой объём особенно важен для монтажа видео с тяжёлыми таймлайнами, работы с большими текстурами и задач в сфере ИИ.