Intel без лишнего шума представила сразу три новых процессора Arrow Lake Ultra 5

Все новинки поддерживают DDR5, оснащены интегрированной графикой и выйдут в 3 квартале 2025 года.

235A и 235TA — это настольные модели с 14 ядрами (6P+8E) и 14 потоками, разгоняющиеся до 5,0 ГГц на производительных ядрах. Отличие между ними — в энергопотреблении:

235A (65 Вт) работает на базовой частоте 3,4 ГГц;

235TA (35 Вт) — на 2,2 ГГц.

Обе построены на TSMC N3B и имеют 24 МБ Smart Cache. Цена — $269.

235UA — мобильный чип с 12 ядрами (2P+8E+2LP-E) и 12 потоками, рассчитан на ультранизкое энергопотребление — от 15 до 57 Вт. Он построен уже на собственном 3-нм техпроцессе Intel и использует энергосберегающие ядра с тактовой частотой до 2,4 ГГц.