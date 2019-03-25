Intel больше не будет выпускать компьютеры размером с пачку сигарет

Компания Intel прекратила развитие проекта по созданию модульных карточек-ПК Compute Card. Об этом сообщил ресурс Tom’s Hardware.

Напомним, изначально Intel Compute Card была представлена на январской выставке CES 2017. Фактически, этот небольшой гаджет размером с пластиковую карту представляет собой основу для модульного ПК. Под капотом Compute Card расположены энергоэффективный процессор Intel, память и накопитель, модули для беспроводного подключения и так далее. По задумке, такая карточка-ПК с габаритами 95 х 55 х 5 мм может вставляться в слот смарт-телевизора, ноутбучных и десктопных док-станций и других устройств.

Однако история Intel Compute Card остановилась на процессорах Intel седьмого поколения. Проект не получил даже одного обновления. Компания решила больше не развивать проект и будет распродавать оставшиеся запасы до конца года.