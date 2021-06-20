Intel частично перенесёт производство микросхем из Китая в Германию

Нехватка полупроводников негативно сказывается на работе европейских автопроизводителей и, в целом, мешает восстановлению европейской экономики.

Поставки микросхем сейчас находятся не в лучшем состоянии, поэтому Германия, по словам министра экономики Хуберта Айвангера, готова выделить для Intel несколько миллиардов долларов в качестве субсидий для строительства завода полупроводников. Так, логистические риски сведутся к минимуму.

В качестве возможного места для завода, Бавария предложила бывшую авиабазу в Пенцинг-Ландсберге, к западу от Мюнхена.