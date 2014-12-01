Intel Core Ultra 270K Plus засветился в бенчмарках — мощнее предшественника в пределах 5%

Чип протестировали в Geekbench 6 и показатели оказались ожидаемо умеренными. Процессор получил конфигурацию 8 P-ядер и 16 E-ядер (всего 24), а максимальная частота в тесте поднималась до 5,5 ГГц, хотя номинальный буст указан в 5,4 ГГц.

Это делает модель слегка улучшенной версией Ultra 265K: по данным тестов, прирост составляет 5,6% в одноядерном режиме и 4,2% в многоядерном.

Тест проводился на материнской плате Gigabyte Z890 EAGLE с 64 ГБ DDR5-4800, то есть далеко не самой быстрой памятью — однако даже так процессор обошёл предшественника в пределах статистической нормы.