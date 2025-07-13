Intel Core Ultra 5 245HX для ноутбуков в тестах обогнал даже настольную модель

Согласно данным инсайдерского портала Wccftech, Core Ultra 5 245HX набрал 4530 баллов в однопоточном тесте и 40059 баллов в многопоточном. Для сравнения, настольная модель Core Ultra 5 245 показала результаты 4409 и 37930 баллов соответственно.

Хотя 245HX предназначен для мобильных устройств, этот процессор не только опередил своего предшественника i5 14500HX, но и показал результаты, превосходящие настольную версию с ограниченными характеристиками.

Особенно заметна разница с i5 14500HX: при меньшем количестве потоков новый процессор оказался быстрее на 26% в однопоточном режиме и на 38% в многопоточном. Это контрастирует с настольной линейкой Arrow Lake-S, где, например, Core Ultra 5 245K показывает прирост всего на 10–12% относительно Core i5 14600K.