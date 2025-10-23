Intel Core Ultra 7 270K Plus с частотой до 5,5 ГГц засветился в базе Geekbench

Intel Core Ultra 7 270K Plus с частотой до 5,5 ГГц засветился в базе GeekbenchАнонс ждем где-то в начале 2026-го
По данным теста, чип имеет 24 ядра (8 производительных и 16 энергоэффективных) и достигает частоты до 5,5 ГГц в режиме Boost.
Процессор набрал 3205 баллов в одноядерном тесте и 22 206 баллов в многоядерном, что практически идентично показателям Core Ultra 9 285K. Это может указывать на то, что 270K Plus — обновлённая или слегка урезанная версия старшей модели.
Базовая частота процессора составляет 3,7 ГГц, объём кэша L3 — 36 МБ, а тестовая система была собрана на материнской плате Lenovo с видеокартой RTX 5090D, что подтверждает китайское происхождение теста.
По слухам, Intel готовит небольшой косметический апдейт существующих моделей без существенных архитектурных изменений.
Основное отличие может заключаться в повышении поддержки памяти DDR5 до 7200 МТ/с.
Официального анонса процессора пока не было, однако ожидается, что обновлённая линейка Core Ultra 200 Series будет представлена в I квартале 2026 года.