Intel готов выпускать чипы на техпроцессах 1.8 и 2 нм

Пока продукция не будет коммерческой, а только для внутренних потребностей. К тому же это скорее работа с номенклатурой: отработаны необходимые материалы, требования и целевые показатели производительности для новых техпроцессов.

Как отмечается, техпроцесс Intel 18A — технология, которая позволит уменьшить размер транзисторов. Такие чипы появятся в лучшем случае в 2025 году. Что касается техпроцесса 20А: в таких устройствах производитель будет опираться на транзисторы RibbonFET с затвором по всему периметру, также будет задействована обратная подача питания.

Сообщается, что это позволит обогнать TSMC и Samsung. Производство таких решений будет запущено, как отмечалось в выше, в 2024 году.