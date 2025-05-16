Intel и Shell начали работу над новой системой иммерсионного охлаждения для процессоров

Решение разработано совместно с компаниями Supermicro и Submer и ориентировано на снижение энергопотребления, выбросов углекислого газа и экономию воды в дата-центрах.

Система использует однокомпонентную жидкость для охлаждения процессоров четвертого и пятого поколения Xeon, разработанную Shell, и уже получила подтверждение совместимости и надежности от Intel. Благодаря этому компании смогут использовать передовые решения для охлаждения серверов с улучшенной энергоэффективностью и высокой плотностью размещения оборудования.

По словам вице-президента Intel Карин Айбшиц-Сегал, сертифицированные решения для иммерсионного охлаждения помогут создать более экологичные и экономичные дата-центры, что особенно важно на фоне стремительного роста спроса на вычислительные мощности для ИИ и облачных сервисов.