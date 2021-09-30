Intel может выпустить процессор с платными функциями

По данным издания Elchapuzasinformatico, речь идёт о линейке Xeon. Именно в ней появится особенность от «синих» — деактивированные функциями, за их использование которых придётся заплатить.

Что интересно, это уже не первый подобный опыт в истории Intel. Ранее нечто схожее получили владельцы Intel Pentium G6951 — за 50 долларов компания предлагала им активировать дополнительный 1 МБ кэш-памяти и функцию Hyper-Threading.

Правда, до сих пор неясно, когда такая «особенность» дебютирует в Intel Xeon. Да и дебютирует ли в принципе. Сама компания также пока не прокомментировала всплывшую информацию.