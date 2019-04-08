Intel начинает продажи оперативной памяти за $8250

На прошлой неделе компания Intel представила DIMM-модули памяти Optane DC, предназначенные для серверов. Во время анонса цена не была объявлена. Теперь они появились в продаже у ряда онлайн-ритейлеров и стоимость перестала быть секретом.

Модули Intel Optane DC объёмом 128 ГБ оцениваются от 695 до 892 долларов, объёмом 256 — от 2 595 до 2 850 долларов, а объёмом 512 ГБ — от 7 816 до 8 250 долларов. Такие цены выглядят довольно оправданными, учитывая поставленные перед такой памятью задачи. Кроме того, эти решения заметно дешевле современных модулей DRAM соответствующего объёма.

Пока память предлагается у ритейлеров для предварительного заказа, а точных сроков поставок они не называют. К моменту реального начала продаж рекомендованная цена может оказаться иной.