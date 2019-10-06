Intel намекнули на дату выхода первой игровой видеокарты

На первый взгляд не совсем понятно, как могут быть связаны Tesla и анонс первой дискретной видеокарты от крупнейшего производителя процессоров? Да все элементарно: во-первых, сама надпись “ThinkXE” недвусмысленно намекает на линейку 3D-карт. Во-вторых, на верхней части номеров автомобиля есть две надписи, намекающие на дату анонса — июнь 2020 года. Учитывая, что в июне ежегодно проходит выставка Computex, в рамках которой Intel постоянно анонсирует новые продукты, вполне логично, что Computex 2020 будет представлена первая дискретная видеокарта от Intel.