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Компьютеры
Сегодня 15:05

Intel намекнули на дату выхода первой игровой видеокарты

Ждать осталось меньше года
Главный архитектор Intel и старший вице-президент по архитектуре, программному обеспечению и графике Раджа Кодури использовал крайне необычный способ, чтобы анонсировать дату презентации первой дискретной видеокарты Intel XE. Для этого он воспользовался фотографией Tesla Model X.

На первый взгляд не совсем понятно, как могут быть связаны Tesla и анонс первой дискретной видеокарты от крупнейшего производителя процессоров? Да все элементарно: во-первых, сама надпись “ThinkXE” недвусмысленно намекает на линейку 3D-карт. Во-вторых, на верхней части номеров автомобиля есть две надписи, намекающие на дату анонса — июнь 2020 года. Учитывая, что в июне ежегодно проходит выставка Computex, в рамках которой Intel постоянно анонсирует новые продукты, вполне логично, что Computex 2020 будет представлена первая дискретная видеокарта от Intel.

Выходит, что анонса устройства осталось ждать почти год — за это время успеет появиться множество утечек, касающихся характеристик видеокарты. Сейчас же с уверенностью можно лишь сказать, что новый продукт Intel будет основан на архитектуре Gen 12 и разделен на две линейки: пользовательскую и серверную.

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