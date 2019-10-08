Intel научит встроенную графику “тянуть” игры в два раза лучше

Японское интернет-издание MyNavi опубликовал материал, основанный на итогах выступления представителя Intel перед местной аудиторией в рамках одного из мероприятий. Так, по словам компании, их мобильные процессоры семейства Tiger Lake будут способны поднять уровень производительности в играх в два раза, если проводить сравнение с предыдущим поколением.