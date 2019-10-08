Компьютеры
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Intel научит встроенную графику “тянуть” игры в два раза лучше
Если прошлое поколение показывало 30 кадров в секунду, то от нового можно ожидать всех 60 кадров
Японское интернет-издание MyNavi опубликовал материал, основанный на итогах выступления представителя Intel перед местной аудиторией в рамках одного из мероприятий. Так, по словам компании, их мобильные процессоры семейства Tiger Lake будут способны поднять уровень производительности в играх в два раза, если проводить сравнение с предыдущим поколением.
Так, если на сегодняшний процессоры Intel 10-го поколения, работающие на базе графического процессора линейки Iris Plus, демонстрируют частоту обновления сцены около 30 кадров в секунду при разрешении 1080p, то новые процессоры при тех же настройках смогут показать все 60 кадров в секунду.
Но и на этом компания не планирует останавливаться — уже в следующем году Intel готовит прорыв и в сегменте дискретной графики. Компания представит соответствующий продукт из семейства Xe, который должен будет обеспечить поддержку трассировки лучей непосредственно на аппаратном уровне.
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