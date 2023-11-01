Intel назвала дату презентации новых процессоров, на которой компания откажется от линейки Core i

На ней нас ждёт анонс двух продуктовых линеек. Об этом представители бренда объявили накануне.

Intel официально подтвердила предстоящую прямую трансляцию в этот день, во время которой будут представлены процессоры Intel Core Ultra, получившие кодовое имя Meteor Lake, и процессоры 5-го поколения Xeon Scalable, известные как Emerald Rapids.

С явным акцентом на искусственном интеллекте, запуск нацелен на демонстрацию того, как новые процессоры Intel могут улучшить работу с искусственным интеллектом.

Использование технологии процесса Intel 4 в Meteor Lake, в сочетании с дизайном, разделяющим CPU, GPU и VPU, подчеркивает приверженность компании поддержке ИИ.

Отметим, что именно в этот день закончится многолетняя история бренда с серией Core i, на смену которой и придёт Core Ultra.