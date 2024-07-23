Intel не сможет исправить нестабильное поведение некоторых чипов обычным обновлением ПО

Проблемы начали проявляться в конце 2022 года с жалоб на недостаток видеопамяти у процессоров Core i9. В течение 2023 года пользователи продолжали сообщать о сбоях в играх, таких как Callisto Protocol и Hogwarts Legacy.

В начале 2024 года внимание к проблеме привлекло заявление Себастьяна Кастельяноса о массовых сбоях процессоров.

В ответ на это Intel начала расследование и выпустила обновления BIOS, снижая энергопотребление процессоров, что привело к снижению производительности. В июне 2024 года компания обнаружила баг в микрокоде eTVB, но это не решило проблему полностью.

Один из клиентов Intel сообщил, что от 600 тыс до 2 млн процессоров столкнулись с нестабильностью.

Есть подозрение, что причиной может быть окисление, нарушающее электрические соединения в процессорах. Производители материнских плат предлагают ограничение тактовой частоты до 5.3 — 5.5 ГГц как временное решение.