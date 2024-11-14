Intel объединила драйвера для процессоров и видеокарт

Это первый случай, когда Intel объединила драйверы для GPU и CPU в один пакет, что должно упростить его установку и управление для пользователей.

Среди нововведений значится поддержка игр Farming Simulator 25, Planet Coaster 2 и Dragon Quest III HD-2D Remake.

Кроме того, обновление включает оптимизации для работы новых тайтлов, обеспечивая улучшенную производительность.

Intel отметила, что новый драйвер стал легче на 500 МБ по сравнению с предыдущими версиями, но при этом общий объём всё равно превышает 1 ГБ. Это почти в два раза больше, чем у драйверов NVIDIA, что связано с интеграцией сразу двух решений в один пакет.

Хотя Intel не раскрыла информацию о конкретных исправленных ошибках, компания утверждает, что апдейт улучшает совместимость с последними игровыми проектами.