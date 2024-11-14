Компьютеры
Опубликовано 14 ноября 2024, 08:23
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Intel объединила драйвера для процессоров и видеокарт

Но весят они все еще больше, чем у NVIDIA
Intel выпустила новую версию драйвера ARC Graphics 32.0.101.6297, которая объединяет поддержку как для дискретных видеокарт ARC, так и для процессоров со встроенной графикой последнего поколения.
Intel объединила драйвера для процессоров и видеокарт
© VideoCardz.com

Это первый случай, когда Intel объединила драйверы для GPU и CPU в один пакет, что должно упростить его установку и управление для пользователей.

Среди нововведений значится поддержка игр Farming Simulator 25, Planet Coaster 2 и Dragon Quest III HD-2D Remake.

Кроме того, обновление включает оптимизации для работы новых тайтлов, обеспечивая улучшенную производительность.

Intel отметила, что новый драйвер стал легче на 500 МБ по сравнению с предыдущими версиями, но при этом общий объём всё равно превышает 1 ГБ. Это почти в два раза больше, чем у драйверов NVIDIA, что связано с интеграцией сразу двух решений в один пакет.

Хотя Intel не раскрыла информацию о конкретных исправленных ошибках, компания утверждает, что апдейт улучшает совместимость с последними игровыми проектами.

Источник:VideoCardz.com
Автор:Булат Кармак
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