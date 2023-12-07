Intel обвинила AMD в обмане клиентов изменением нумерации процессоров, забыв о своих «грехах»

Но подождите, Intel, прежде чем играть в «полицию нравов», стоит присмотреться к себе. Ars Technica подметила, что Intel умалчивает о своей собственной истории «переупаковки» старых технологий. Порицая Ryzen 5 7520U, Intel не замечает, что ее собственный i5-1335U не является революционным скачком и имеет поразительное сходство со своим собратом 12-го поколения, пишет издание.