Intel обвинила AMD в обмане клиентов изменением нумерации процессоров, забыв о своих «грехах»Не самый прорывной продукт компания сделала
Intel бросает тень на AMD с названиями процессоров Ryzen, обвиняя их в продаже «змеиного масла» с потенциально вводящими в заблуждение названиями процессоров. Спор разгорелся вокруг серии Ryzen 7020, которую компания обвиняет в том, что за новой блестящей внешностью скрываются старые архитектуры процессоров. Однако есть нюанс.
Но подождите, Intel, прежде чем играть в «полицию нравов», стоит присмотреться к себе. Ars Technica подметила, что Intel умалчивает о своей собственной истории «переупаковки» старых технологий. Порицая Ryzen 5 7520U, Intel не замечает, что ее собственный i5-1335U не является революционным скачком и имеет поразительное сходство со своим собратом 12-го поколения, пишет издание.
Intel права в том, что она использует новейшую архитектуру процессоров компании под кодовым названием Raptor Lake. Чего Intel забывает упомянуть, так это то, что в большинстве случаев Raptor Lake — это просто новое название архитектуры Alder Lake, используемой в процессорах 12-го поколения. Core i5-1355U практически идентичен Core i5-1255U, отмечает обозреватель Ars Technica.
«В чужом глазу соринку видишь...»