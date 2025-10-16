Intel объяснила причину отказа от Hyper-Threading в новых процессорах Panther Lake

По словам представителей компании, отказ связан с переходом на гибридную архитектуру и стремлением повысить эффективность работы чипов.

Ранее технология Hyper-Threading позволяла одному физическому ядру обрабатывать два потока, улучшая многозадачность.

Однако с появлением гибридных систем, где задачи распределяются между производительными (P) и энергоэффективными (E) ядрами, необходимость в SMT снизилась. Теперь производительность достигается за счёт большего числа ядер, а не виртуальных потоков.

Кроме того, удаление Hyper-Threading позволило упростить архитектуру, уменьшить площадь кристалла и снизить энергопотребление. Это также помогает процессорам легче достигать целевых частот и работать стабильнее при высокой нагрузке.

В серверных решениях Intel продолжит использовать SMT — там многопоточность остаётся важной для сетевых и облачных нагрузок.

Но в клиентских процессорах, включая Panther Lake, Lunar Lake и Arrow Lake, технология больше применяться не будет.