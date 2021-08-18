Intel объявила о розыгрыше видеокарт

Для того, чтобы Intel отправила вам разработанные ею девайс, необходимо перейти на специальную страницу конкурса и задать там вопрос, который будет адресован вице-президенту компании Раджи Кодури.

После этого от вас потребуется оставить контактные данные для связи и указать страну проживания. Отправить свой вопрос можно до 30 августа 2021 года. Сами же видеокарты начнут отправлять победителям уже в 2022 году.

Выигравшими будут считаться те пользователи, вопросы которых будут признаны самыми интересными. Они и получат видеокарты вместе с сувенирами от Intel.