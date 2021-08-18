Intel объявила о розыгрыше видеокарт

Компьютеры
Сегодня в 13:54
Intel объявила о розыгрыше видеокартПо итогу которого будут выбраны пять счастливчиков
Intel объявила о свежем розыгрыше, главными призами в котором станут сразу пять видеокарт собственного производства компании. В числе стран, жители которых могут принять участие в акции, есть и Россия.
Для того, чтобы Intel отправила вам разработанные ею девайс, необходимо перейти на специальную страницу конкурса и задать там вопрос, который будет адресован вице-президенту компании Раджи Кодури.
После этого от вас потребуется оставить контактные данные для связи и указать страну проживания. Отправить свой вопрос можно до 30 августа 2021 года. Сами же видеокарты начнут отправлять победителям уже в 2022 году.
Выигравшими будут считаться те пользователи, вопросы которых будут признаны самыми интересными. Они и получат видеокарты вместе с сувенирами от Intel.