Intel официально подтвердила дату презентации видеокарт ARC Battlemage

Опубликовано 01 декабря 2024, 19:301 мин.
Intel официально подтвердила дату презентации видеокарт ARC BattlemageНовинка будет похожа на предыдущее поколение
Intel официально раскрыла дату презентации новых фирменных видеокарт линейки ARC Battlemage. Об этом компания сообщила в соцсети Х.
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В аккаунте Intel Gaming появился тизер презентации, на которой вендор и представит свои видеокарты. Уже скоро: 3 декабря 2024 года.
В тизере продемонстрирована эталонная версия видеокарты серии ARC Battlemage. Показаны референсные варианты (примеры) новых GPU; видеокарты линейки получат строгий дизайн в стиле адаптеров предыдущего поколения/
Однако других данных нет, пока все характеристики новых устройств являются секретом.