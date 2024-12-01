Intel официально подтвердила дату презентации видеокарт ARC Battlemage

В аккаунте Intel Gaming появился тизер презентации, на которой вендор и представит свои видеокарты. Уже скоро: 3 декабря 2024 года.

В тизере продемонстрирована эталонная версия видеокарты серии ARC Battlemage. Показаны референсные варианты (примеры) новых GPU; видеокарты линейки получат строгий дизайн в стиле адаптеров предыдущего поколения/

Однако других данных нет, пока все характеристики новых устройств являются секретом.